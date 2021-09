Com o preço da eletricidade a bater recordes sucessivos no mercado grossista ibérico, os governos português e espanhol já começaram a equacionar medidas que possam amenizar previsíveis aumentos na fatura da luz.Esta segunda-feira, o Bloco de Esquerda (BE) desafiou o Executivo a seguir o exemplo de Espanha, alterando a remuneração das barragens para eliminar lucros considerados “abusivos”.