O Bloco de Esquerda (BE) quer que Cavaco Silva esclareça em que informações se baseou para falar, em 2014, da “estabilidade e solidez” do sistema bancário e que revele se “recebeu donativos” do Banco Espírito Santo (BES). Estas são algumas das perguntas que os bloquistas vão enviar por escrito ao antigo Presidente da República, no âmbito da comissão de inquérito do Novo Banco. “Em que se baseou para declarar”, uma semana antes da apresentação dos prejuízos do BES no 1º semestre de 2014, “que o Banco de Portugal tem vindo a atuar muito bem para preservar a estabilidade e solidez do sistema bancário”, pergunta o BE.









Os bloquistas querem ainda que Cavaco afirme se “recebeu donativos de membros de órgãos de administração do BES ou do GES”, questionando quem foram os financiadores, qual a data e o montante desses donativos.

O PS ainda está a trabalhar as perguntas que irão enviar a Cavaco e só no final da semana estarão prontas, revela ao CM o socialista João Paulo Correia. Mas o CM sabe que um dos pontos fortes tem que ver com a relação que existia entre Cavaco e Ricardo Salgado e o apuramento de responsabilidades políticas. n * com lusa





pormenores

CMVM não viu BESA



O presidente da KPMG, Sikander Sattar afirmou esta quarta-feira, no Tribunal da Concorrência, que a CMVM não viu os documentos relativos ao Banco Espírito Santo Angola (BESA) porque não solicitou acesso junto do supervisor angolano.





KPMG acusada



A KPMG foi acusada pelo regulador, entre outras infrações, de ter prestado informações falsas ao CNSA sobre factos de que teve conhecimento, no âmbito da auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas do BES referentes aos exercícios de 2011 e 2012.