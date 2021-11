Entre a gestão “ajustada às necessidades” ou aquela que segue uma trajetória que tornará “o futuro inviável” para o universo Montepio, a visão de quem hoje lidera a associação mutualista dona do grupo está no polo oposto à dos candidatos que se apresentam como alternativa. Caberá aos cerca de 600 mil associados decidir, a 17 de dezembro, através do voto, quem tem razão e quem conduzirá, até 2025, a instituição que no ano passado apresentou um prejuízo consolidado de 86 milhões de euros.