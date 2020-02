Bolsa espanhola liderou as quedas

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 26.02.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

As Bolsas europeias continuaram esta terça-feira a ressentir-se da propagação do coronavírus, com Madrid a liderar as quedas, com 2,45%, seguida de perto por Lisboa, que fechou a perder 2,28%. Os mercados financeiros refletem, assim, a incerteza quanto ao impacto da propagação do coronavírus na economia mundial.Os investidores nacionais tiraram 3,7 mil milhões de euros da Bolsa lisboeta nas últimas duas sessões bolsistas,...