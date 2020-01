Bolsas de estudo com reforço no Orçamento de Estado

O valor das bolsas de estudo no Ensino Superior vai ser reforçado, com uma proposta da Juventude Socialista (JS) para indexar o apoio à propina do ano letivo anterior. A medida vai ser entregue esta segunda-feira ao Grupo Parlamentar do PS, sendo depois integrada no Orçamento do Estado para 2020.

"Como o valor da propina desceu 20% este ano, a nossa proposta é que o valor da bolsa não fique indexado ao valor da propina deste ano mas ao valor do ano anterior",...

