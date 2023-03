A Bolsa de Lisboa encerrou ontem em baixa acentuada, com o índice PSI a perder 2,15% para 5896,08 pontos, acompanhando as descidas das principais Bolsas europeias, penalizadas por quedas no setor bancário. Uma onda vermelha a que não é alheio o colapso do Silicon Valley Bank (SVB), que levou ontem o Presidente americano a sossegar os depositantes.









