u “O que nos choca, sim, é a existência dele, do bónus, sobretudo quando os ‘lucros históricos’ são sustentados nos cortes aos trabalhadores do grupo [TAP], quando há associados que vivem em condições dramáticas e quando persiste a precariedade laboral na nossa empresa.”



Foi desta forma que o Sindicato Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) se dirigiu esta segunda-feira aos associados, reagindo à notícia do CM sobre o bónus de cerca de dois milhões a que a presidente da TAP terá direito se cumprir o plano de reestruturação da companhia.









Ver comentários