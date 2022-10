A Bosch vai investir 6,5 milhões de euros e criar 414 postos de trabalho na Investigação e Desenvolvimento (I&D) e no fabrico das bicicletas elétricas, com as unidades de Ovar e de Braga da multinacional alemã a desempenharem um papel central nesta aposta."Este investimento nos projetos eBikes planeados para Portugal vem reforçar a aposta do grupo no País, com mais postos de trabalho, reforço das equipas de I&D, e novas linhas de produção", revelou a empresa em comunicado.