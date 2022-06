Bruxelas aprova ajuda estatal portuguesa de 160 milhões de euros a empresas de gás intensivo

A Comissão Europeia aprovou hoje um regime de auxílio estatal de Portugal de 160 milhões de euros para avançar com subvenções diretas a empresas de gás intensivo devido aos impactos no setor energético da guerra da Ucrânia.

"A Comissão Europeia aprovou um esquema português de apoio às empresas de gás intensivo no contexto da invasão russa da Ucrânia, no valor de 160 milhões de euros. O regime foi aprovado ao abrigo do Quadro Temporário de Crise dos Auxílios Estatais [...] reconhecendo que a economia da UE está a sofrer uma grave perturbação" devido à guerra, anuncia a instituição em comunicado.

De acordo com Bruxelas, esta medida de apoio público "consistirá em montantes limitados de ajuda sob a forma de subvenções diretas", estando disponível para "empresas que operam na indústria transformadora que dependem particularmente do gás para o seu funcionamento diário e que são afetadas pelos elevados preços da energia causados pela atual crise geopolítica" causada pela guerra.