Bruxelas fala em crescimento "bom" do PIB de Portugal e acima da Alemanha

O comissário europeu da Economia destaca os "bons números para o crescimento" económico de Portugal previstos nas projeções económicas divulgadas esta quarta-feira pelo executivo comunitário, de 9% em dois anos, falando numa subida "mais elevada" do que na Alemanha.

Em entrevista à agência Lusa e outros meios europeus em Bruxelas, no dia em que a instituição divulgou as suas previsões económicas da primavera, Paolo Gentiloni falou em "bons números para o crescimento [económico]" de Portugal, apesar da revisão em baixa para este ano, prevendo-se uma subida do Produto Interno Bruto (PIB) português de 3,9% este ano e de 5,1% em 2022.

"Se acumularmos [as subidas do PIB] de 2021 e 2022, temos um crescimento superior a 8%, na linha da média da zona euro e mais elevado do que na Alemanha", comparou o comissário europeu da tutela, aludindo à previsão de crescimento económico para a Alemanha, a maior potência económica da zona euro, que será de 3,4% este ano e de 4,1% em 2022.