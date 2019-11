Bruxelas mais otimista no crescimento da economia portuguesa do que Mário Centeno

São previsões e a diferença é de apenas uma décima, mas mostram que Bruxelas está mais otimista sobre o crescimento da economia portuguesa do que o próprio ministro das Finanças. No final do ano, Mário Centeno espera que o Produto Interno Bruto (PIB) tenha crescido 1,9%, enquanto a Comissão Europeia avançou ontem que a riqueza anual criada no País deverá aumentar 2%.

Nas chamadas Previsões de Outono, Bruxelas antecipa também que a taxa de desemprego deverá fixar-se nos 6,3% este ano e nos 5,9% em 2020. Afinal, as mesmas estimativas que o Governo inscreveu no Projeto de Plano Orçamental que foi apresentado em outubro.

A Comissão Europeia espera ainda que se chegue ao final de 2019 com um défice das contas públicas de 0,1%, também em linha com a estimativa mais recente do Ministério das Finanças. Se não fosse a recapitalização de 1,1 mil milhões de euros do Novo Banco, o País terminava o ano com um superávite.

O comissário europeu dos Assuntos Económicos, Pierre Moscovici, admitiu ontem que, nos últimos anos, as previsões económicas da Comissão Europeia para Portugal pecaram por ser "um pouco pessimistas", ao contrário do que sucedeu desta vez.



PORMENORES

Zona Euro cresce 1,1%

Bruxelas prevê que o crescimento da economia da Zona Euro seja de 1,1% do Produto Interno Bruto em 2019, menos 0,9 pontos face à previsão para o nosso país.



Previsão baixa em Espanha

Ao contrário de Portugal, a Comissão Europeia reviu em baixa a sua previsão de crescimento da economia espanhola para 1,9% em 2019 e 1,5% em 2020.



Alemanha aumenta pouco

Para a economia alemã, a maior da Zona Euro, foi previsto um crescimento anémico na ordem dos 0,4% em 2019.