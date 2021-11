Bruxelas mais otimista que o Governo quanto à taxa de desemprego

A Comissão Europeia espera que a taxa de desemprego portuguesa atinja os 6,7% este ano, uma previsão mais otimista do que a do Governo, prevendo descidas subsequentes em 2022 e 2023, segundo as previsões económicas de outono conhecidas hoje.

De acordo com os números hoje divulgados pela Comissão Europeia, a taxa de desemprego nacional deverá descer dos 6,7% este ano para 6,5% em 2022 e 6,4% em 2023.

No relatório macroeconómico adjacente à proposta de Orçamento do Estado para 2022, que foi rejeitada pelo parlamento, o Governo tinha apontado para uma taxa de desemprego de 6,8% este ano, igualando a previsão de Bruxelas para 2022 (6,5%).

Nos números hoje divulgados, a Comissão Europeia estima ainda que o emprego cresça 1,8% este ano, diminuindo o ritmo de crescimento para 0,8% no próximo ano e 0,5% em 2023.

No comentário relativo a Portugal nas previsões, Bruxelas assinala que o emprego "regressa aos níveis pré-pandemia".

"Depois de se deslocarem lateralmente até maio de 2021, os indicadores do mercado de trabalho começaram a melhorar, juntamente com a recuperação na atividade económica", refere Bruxelas, salientando que em agosto deste ano "todos os indicadores do trabalho, exceto as horas trabalhadas, alcançaram os níveis pré-pandemia".

A Comissão Europeia refere que "as taxas de emprego e participação da força de trabalho comportaram-se igualmente bem, atingindo picos históricos nos meses de verão".

"Com a retirada gradual de esquemas de retenção de trabalho [como o 'lay-off'], os indicadores do trabalho deverão melhorar a um ritmo muito inferior ao PIB, com uma recuperação gradual na produtividade do trabalho", pode ler-se nas previsões hoje divulgadas.