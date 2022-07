A Comissão Europeia reviu em alta de 0,7 pontos percentuais o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) português para este ano, para 6,5%, prevendo assim que seja o país com a maior expansão. Mas para o próximo ano as previsões são mais pessimistas, ao antecipar um recuo nas perspetivas de crescimento do PIB para abaixo das perspetivas de maio passado.









