A Comissão europeia instou esta quarta-feira os Estados-membros a aliviar temporariamente os impostos às famílias, e a financiar as pequenas empresas, como forma de atenuar a escalada de preços na eletricidade. O preço médio no mercado grossista ibérico estabeleceu esta quarta-feira um novo máximo ao atingir 288,53 €/MWh, uma subida de 26,2% em 24 horas.









“Este choque de preços é uma crise inesperada num momento crítico e temos de responder em conjunto e manter o rumo para um futuro energético mais limpo, mais seguro e mais acessível”, defendeu esta quarta-feira a comissária europeia da Energia, Kadri Simson, durante a sessão plenária do Parlamento Europeu.

Intervindo num debate sobre a escalada dos preços da eletricidade, a responsável europeia alertou que, “se isto não for controlado, corre o risco de comprometer a recuperação” pós-crise Covid-19, pelo que “a Europa tem de responder através de uma rápida ação e coordenada ao nível dos Estados-membros, alavancando a força do seu mercado único e aumentando a sua preparação para crises futuras”.









Leia também Bruxelas quer resposta à crise energética com alívio nos impostos e reforma no mercado do gás Em concreto, Kadri Simson sugeriu medidas “que os Estados-membros podem adotar de acordo com a legislação da UE, tanto a curto como a médio prazo”, tais como “apoio direcionado aos consumidores, pagamentos diretos aos mais expostos à pobreza energética, a redução dos impostos sobre a energia e a transferência de encargos e da tributação geral”.

Na próxima semana, a instituição vai emitir diretrizes para ajudar os Estados-membros a lidar com a atual crise do setor energético, dentro do âmbito dos atuais regulamentos da UE.





Recorde-se que o Bruxelas teve de dar luz verde ao Governo português para baixar o IVA sobre a eletricidade para a taxa intermédia de 13% nos escalões de consumo mais baixos.

Novas regras no gás natural para travar escalada



A comissária europeia da Energia anunciou que deverá apresentar até ao fim do ano uma reforma do mercado do gás. O preço do gás natural aumentou ontem para novos máximos nos mercados europeus devido à forte procura à medida que o inverno se aproxima. Esta é uma das razões para a alta de preços que se está a verificar na eletricidade, a par do aumento do custo das licenças de CO2.