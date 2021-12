Bruxelas vai avançar com legislação para que seja criado um quadro legal que obrigue ao pagamento de salários mínimos “adequados” nos países da União Europeia (UE). A decisão foi acertada ontem numa reunião que juntou os ministros do Trabalho do espaço comunitário, em que esteve presente Ana Mendes Godinho, responsável por esta pasta no Governo português.