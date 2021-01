O vice-presidente-executivo da Comissão Europeia Valdis Dombrovskis revelou este sábado que a suspensão das regras do pacto de estabilidade e crescimento em 2022 dependerá da evolução económica, apontando para uma eventual decisão na primavera.“O nosso plano é voltar a essa discussão e a potenciais decisões no ciclo de primavera do Semestre Europeu, que é tipicamente no final de maio e início de junho”, disse, em entrevista à Lusa.