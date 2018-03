Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bruxelas vê progressos na economia portuguesa mas pede reformas "ambiciosas"

A Comissão Europeia publicou esta quarta-feira as recomendações específicas por país.

11:51

A Comissão Europeia reconheceu esta quarta-feira os progressos na redução dos desequilíbrios macroeconómicos de Portugal. No âmbito do pacote de Inverno do Semestre Europeu, Bruxelas melhorou a avaliação sobre a economia nacional, passando a considerar que Portugal tem "desequilíbrios", em vez de "desequilíbrios excessivos".



Apesar das boas notícias, o Governo de António Costa foi convidado a apresentar reformas "ambiciosas", notou o vice-presidente da Comissão Europeia Valdis Dombrovskis, em conferência de imprensa.



"Ainda há grandes desafios no caso de Portugal no que se refere ao nível de endividamento, tendo as autoridades Portuguesas sido convidadas a apresentar um pacote de reformas ambicioso", frisou.