É um esforço brutal sobre as contas públicas. Cerca de um milhão de euros a cada hora que passa, desde o início do ano, é quanto está a gastar o Estado no apoio às famílias e empresas. Segundo a síntese da execução orçamental de março, esta segunda-feira divulgada pela Direção-Geral do Orçamento (DGO), a despesa com medidas extraordinárias de apoio a famílias e empresas ...