Um cabaz alimentar de produtos essenciais custava na semana passada 206,39 euros, mais 22,76 euros do que a 23 de fevereiro, um dia antes do início da guerra na Ucrânia. As contas são da Deco Proteste que acompanha a evolução de preços de 63 alimentos essenciais e que quantifica um aumento de 12,4% desde o início do conflito.









