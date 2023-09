O custo do cabaz alimentar com 63 produtos escolhidos pela Deco/Proteste, cujos preços têm vindo a ser monitorizados semanalmente, está a baixar desde o início do ano, mas a análise mais recente, relativa à ultima semana de agosto, mostra que para comprar exatamente os mesmos produtos é preciso gastar agora mais 5,54 euros face ao mesmo período do ano passado, um acréscimo de 2,68%.









