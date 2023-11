O cabaz alimentar do IVA Zero atingiu no início deste mês o preço mais alto desde que a medida foi colocada em prática pelo Governo. Já com o desconto aplicado aos 46 produtos que compõem a cesta de bens alimentares de primeira necessidade, em abril deste ano, a cesta isenta de imposto atingiu o valor de 134,11 euros, mas custa agora 136,61 euros, um acréscimo na ordem dos 2%, segundo a associação de defesa do consumidor Deco.









