Em mês e meio, desde que a 24 de fevereiro ocorreu a invasão da Ucrânia pela Rússia, um cabaz de alimentos essenciais custa em média, no nosso país, mais 6,15%. As contas foram feitas pela associação de defesa do consumidor Deco e têm por base um conjunto de 63 bens de primeira necessidade, cuja compra implica, segundo a mesma fonte, um gasto de 195 euros, uma subida de 11,30 euros desde o início da invasão.









