As famílias portuguesas pagam hoje mais 22 euros por um comum cabaz de bens alimentares, face aos preços praticados antes do início da guerra na Ucrânia, segundo a associação de defesa do consumidor Deco. Em fevereiro, as famílias que gastavam cerca de 184 euros na compra de um conjunto de 63 produtos considerados essenciais têm hoje de pagar mais de 205 euros.









Ver comentários