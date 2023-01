O preço a pagar por um cabaz de bens alimentares essenciais bateu na primeira semana do ano um novo recorde, de acordo com informação divulgada pela Deco, associação de defesa do consumidor.



Entre 23 de fevereiro de 2022 – véspera da invasão da Ucrânia pela Rússia – e 4 de janeiro de 2023, a fatura de uma ida ao supermercado aumentou quase 36 euros (cerca de 20%), passando a custar no arranque de 2023 a quantia de 219,40 euros.









