O cabaz alimentar de 63 bens essenciais monitorizados pela Deco atingiu na última semana mais 50 euros do que há dois anos. O valor da cesta de alimentos monitorizados semanalmente pela Associação de Defesa do Consumidor custa agora 236,60 euros, quando no mesmo período de 2022 se ficava pelos 185,66 euros, um acréscimo de 27%.









Ver comentários