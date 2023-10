A isenção de IVA do cabaz de 46 alimentos não será renovada em 2024. A medida vai ser substituída por uma compensação de valor equivalente no reforço das prestações sociais das famílias mais vulneráveis. A alteração do modelo foi anunciada esta terça-feira pelo ministro das Finanças, Fernando Medina, na apresentação da proposta do Orçamento do Estado para 2024.









“A nossa opção é tornar permanente a compensação equivalente ao IVA Zero no conjunto das prestações sociais que abrangem os mais vulneráveis da sociedade”, disse o governante, detalhando que, desta forma, em vez de existir um mecanismo geral de que todos beneficiam, este será direcionado para as famílias mais vulneráveis.

De acordo com Fernando Medina, esta medida vai beneficiar cerca de um milhão e meio pessoas, nomeadamente cerca de 1,1 milhões que recebem abono de família, perto de 150 mil com Complemento Solidário para Idosos, outras cerca de 150 mil que recebem o Rendimento Social de Inserção.









Leia também Pagamentos adiados aliviam cofres públicos O IVA Zero começou a ser aplicado em abril e devia ter terminado em outubro. Foi, entretanto, prorrogado até ao final do ano, tendo contribuído para a redução do preço do cabaz de alimentos.

Questionado sobre se não receia que o fim da medida possa causar pressão inflacionista nos preços, Fernando Medina afirmou acreditar que “haverá interesse de todos os agentes envolvidos” numa transição “adequada deste regime para o novo regime”.





“Estamos a assistir a uma evolução dos preços que não é semelhante à que assistimos no passado”, disse, referindo que o importante “é que as medidas cheguem no tempo a quem efetivamente necessita delas”.





O Governo prevê atingir o melhor saldo orçamental da história da democracia este ano, apontando para um excedente de 0,8% do PIB (2,1 mil milhões de euros) e de 0,2% em 2024, segundo as previsões avançadas na proposta do OE 2024.