Cada família tem dívida de 34 mil euros à Banca

Cada família portuguesa tem, em média, uma dívida aos bancos de quase 34 mil euros. O cálculo é possível a partir do valor global de crédito dos particulares, 140 544 milhões de euros, relativo a novembro do ano passado, de acordo com dados do Banco de Portugal (BdP). Para chegar ao valor médio por família, odividiu este último valor pelo número de agregados familiares do País: cerca de 4,2 milhões no final de 2018, segundo o portal Pordata.Os últimos dados dão conta de que o valor do endividamento das famílias tem vindo a aumentar. Se em novembro de 2018 se fixava nos 139 516 milhões de euros, no prazo de um ano haveria de subir 1028 milhões de euros.Os 140 544 milhões de dívida no final de novembro representam o valor mais alto desde junho de 2016, quando este indicador se fixava nos 140 639 milhões de euros, e são explicados pelo aumento do crédito ao consumo.Por cada 100 euros que as famílias devem, 69 euros dizem respeito ao crédito à habitação. Os dados do BdP mostram que, entre novembro de 2018 e o mesmo mês de 2019, o bolo de dívida com este fim desceu 954 milhões de euros.As famílias deviam, então, 97 938 milhões de euros para a compra de casa. A redução na dívida para habitação pode ser explicada, entre outros fatores, pela amortização antecipada de prestações.A dívida da economia portuguesa era de 724 727 milhões de euros em novembro de 2019, segundo o Banco de Portugal. Trata-se de uma redução de 3101 milhões de euros face ao mesmo mês de 2018.O setor público representa uma fatia de 320 118 milhões de euros, ou seja, 44% da dívida total. Ainda assim, o Estado reduziu, no prazo de um ano, o endividamento em 4859 milhões de euros. Já as empresas privadas aumentaram o bolo da dívida, para 264 065 milhões de euros, segundo os dados de final de novembro.