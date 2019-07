Cada português paga 4310 euros em impostos

Imposto por cada português

Cada português pagou, em média, 4310 euros em impostos no ano passado. O valor é o mais elevado desde 1972, primeiro ano de registos.O valor exato per capita – de 4309,70 euros – foi publicado este mês pelo site Pordata. Os dados do portal estatístico permitem ainda fazer uma divisão entre o tipo de impostos pagos pelos contribuintes. Cada português pagou 1919,70 euros em impostos diretos, como o IRS, e outros 2390 euros em impostos indiretos, como o IVA.No ano passado, o Estado arrecadou 44,3 mil milhões de euros em impostos, também o valor mais alto desde que há memória estatística. O imposto que mais contribuiu para encher os cofres do Estado foi o IVA, que valeu quase 16,7 mil milhões de euros. Já o IRS vale outros quase 12,9 mil milhões.Foi em 2017, com o atual Governo, que o valor médio de impostos pago por cada português ultrapassou, pela primeira vez, a barreira dos quatro mil euros. Por sua vez, a subida de 2017 para 2018 neste indicador foi da ordem dos 5%.A forte carga fiscal - "a maior de sempre" - foi, aliás, um dos argumentos recorrentes do PSD e do CDS-PP no ataque a António Costa durante o último debate do estado da Nação na Assembleia da República."Garanto-lhe que os portugueses preferem ter emprego e descontar, do que estar no desemprego e não pagar impostos", respondeu o primeiro-ministro.O crescimento da economia nacional – com mais emprego e, logo, mais descontos – é, assim, um dos argumentos que ajudam a explicar esta tendência nos impostos.Em maio, o Instituto Nacional de Estatística (INE) confirmava que 2018 registou uma carga fiscal de 35,4% do PIB, o valor mais alto desde 1995. No ano passado, o Estado conseguiu arrecadar 71,4 mil milhões de euros em impostos e contribuições para a Segurança Social.