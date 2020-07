Cada português pagou 4474 euros ao Estado em impostos

Cada português pagou ao Estado 4474,2 euros de impostos no ano passado, mais 164,5 euros do que em 2018. Em vinte anos, as receitas de impostos por pessoa duplicaram, segundo dados do Ministério das Finanças. Mais de metade do valor arrecadado em 2019 foi por via dos impostos indiretos, ou seja, IVA, ISP e ISV, entre outros.





