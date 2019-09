Cada ‘super-rico’ paga 254 mil euros de imposto

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 16.09.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Em Portugal existem 309 contribuintes que entram no grupo dos chamados ‘super-ricos’, com património acima de 25 milhões de euros e rendimentos superiores a cinco milhões. Este grupo exclusivo aumentou em 68 o número de membros entre 2014 e 2017, e cada um pagou, em média, 254 mil euros de imposto.Os números foram entregues ao Parlamento pela Autoridade Tributária (AT), após um pedido do deputado do PCP Paulo Sá... < br />