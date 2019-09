Cadernetas tradicionais limitadas à consulta do saldo e de movimentos da conta

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 03.09.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

As tradicionais cadernetas da CGD, Crédito Agrícola e Montepio Geral vão passar a estar limitadas à consulta do saldo e de movimentos das contas, a partir de 14 de setembro. O fim dos levantamentos com a caderneta é uma consequência direta da entrada em vigor de novas regras europeias que exigem mais segurança nas operações bancárias.As cadernetas em papel vão manter-se, mas só permitirão consultas ... < br />