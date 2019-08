Caixa alertou Governo que acordo com Berardo era um risco para o banco

"Eu não sei de nada, nem fui notificado. Estou à espera de ser notificado", afirmou então Joe Berardo à SÁBADO, quando confrontado com a presença de agentes de execução no Museu Coleção Berardo, em Lisboa.

O acordo feito entre o Governo e o empresário Joe Berardo não teve intervenção da Caixa Geral de Depósitos, mas o banco público escreveu ao Executivo de António Costa assim que foi tornado público, em 2016, que ambas as partes tinham delineado a continuidade da coleção de obras de arte do empresário madeirense no Centro Cultural de Belém, com renovações automáticas a partir de 2022.Segundo o Público, a CGD alertou para os riscos que a decisão ia ter na relação comercial com o investidor, visto que o Governo alterou prazos e cláusulas do protocolo sem consultar os credores. Um dos maiores era mesmo o próprio banco público, cujas garantidas assentavam sobre a Associação Coleção Berardo (ACB), o alvo da renegociação. Uma das alterações foi o facto de ter caído o preço pré-estabelecido caso o Estado quisesse acionar a opção de compra - em 2007, as 862 obras foram avaliadas pela leiloeira Christie’s em 316 milhões de euros.A juntar ao anúncio do acordo, a Caixa teve conhecimento que Berardo tinha alterado os estatutos da associação à revelia da banca. Na missiva assinada pelo então responsável dos assuntos jurídicos da CGD, José Lourenço Soares, o banco público avisava que o banco teria de subir o nível das imparidades associadas a Berardo. Nessa altura, o empresário madeirense já era um dos maiores devedores de alto risco, com uma exposição de cerca de 280 milhões de euros.As obras expostas no Museu Berardo, situado no CCB, foram alvo de um inventário, na sequência do arresto judicial da coleção solicitado pela CGD, Novo Banco e BCP.