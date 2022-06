A CGD acusa a Sociedade Comercial Orey Antunes (SCOA) de ter escondido bens aos credores no Processo Especial de Revitalização (PER): no recurso extraordinário de revisão do PER apresentado no Tribunal da Relação de Lisboa (TRL), em 2 de março último, a Caixa alega que a SCOA, liderada por Duarte D’Orey, ocultou a avaliação atribuída a duas sociedades de um fundo sediado no Luxemburgo, no valor total de 27 milhões de euros.









