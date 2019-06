Caixa Geral de Depósitos baixa juros e paga 5 cêntimos por mil euros

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 25.06.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A Caixa Geral de Depósitos vai baixar as taxas de juro dos depósitos a partir do dia 1 de agosto. Com a descida, o máximo que a CGD passa a oferecer é cinco cêntimos de juro semestral por cada mil euros aplicados, depois de descontado o imposto sobre rendimentos (28%).As novas taxas estão a ser divulgadas juntos dos clientes da CGD, que aproveita para esclarecer que também deixa de pagar "juros sempre que o valor ilíquido dos juros ... < br />