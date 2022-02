Caixa Geral de Depósitos recebe 'luz verde' do BCE para reembolso antecipado

O Banco Central Europeu autorizou a Caixa Geral de Depósitos ao reembolso antecipado da emissão de fundos próprios adicionais de nível 1, no valor de 500 milhões de euros, que permitirá "importantes poupanças anuais em juros", foi esta terça-feira divulgado.

Em comunicado, o banco público explicou que recebeu do Banco Central Europeu (BCE) a autorização para avançar com a recompra da emissão de fundos próprios adicionais de nível 1 (AT1 - Additional Tier 1), no montante de 500 milhões de euros.

A informação sobre este reembolso foi também, esta manhã, divulgada pela Comissão de Mercados de Valores Mobiliários (CMVM).