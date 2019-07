Caixa Geral de Depósitos reduz pessoal em 400 funcionários

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) reduziu o quadro de pessoal em 400 trabalhadores durante o último ano. O banco fechou o semestre com lucros de 283 milhões de euros, mas continuará o processo de redução de custos, o que ditará a saída de mais 240 quadros até ao final de 2019. A instituição liderada por Paulo Macedo quer manter também ‘mão pesada’ com os grandes devedores.No final de junho, o banco público tinha um total de 7503 trabalhadores em Portugal, menos 172 desde o início do ano e menos 400 face a junho de 2018. O objetivo, explicou Paulo Macedo, é reduzir o pessoal em 571 pessoas ao longo deste ano, pelo que sairão ainda 240 até dezembro. "Vai manter-se o que está previsto", frisou o banqueiro.O número de agências está estabilizado nas 520, menos duas que há um ano. Os programas de pré-reformas e rescisões por mútuo acordo custaram 35,5 milhões, mas não tiveram reflexo nas contas do semestre já que as saídas estão a ser ‘financiadas’ pela provisão constituída em 2017 para este dossiê.Sobre os grandes devedores – um dia depois de ter sido tornada pública a primeira vitória dos três bancos sobre Joe Berardo e a execução da coleção de quadros – Macedo explicou as ações que o banco tem vindo a realizar para garantir os pagamentos: a execução dos devedores, a execução de garantias reais, a execução de avalistas, a pesquisa de bens de devedores, a desconsideração da personalidade jurídica, queixas-crimes por burla, cooperação com as autoridades judiciais, a cooperação com outros bancos e negociação.Quanto ao processo que o banco está a preparar sobre a gestão dos ex-administradores, Macedo admitiu que a comissão de inquérito trouxe novos factos, que toda a informação está a ser analisada e que em devido tempo apresentará ao Estado uma proposta. E o banco constitui-se assistente no processo que investiga indícios de corrupção na CGD.A fraca rentabilidade do fundo de pensões da CGD obrigou ao reforço do financiamento em 500 milhões de euros, um montante que segundo Paulo Macedo é dos fatores que mais tem penalizado a rentabilidade do banco.É também um fator de pressão na negociação do acordo coletivo de trabalho com os sindicatos do setor. O banqueiro garante que as pré-reformas não estão a penalizar o fundo.