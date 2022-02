Caixa Geral de Depósitos reestrutura dívidas de 480 milhões de euros sob moratória

A Caixa Geral de Depósitos está a reestruturar dívidas de 480 milhões de euros sob moratória, dos quais 330 milhões relativos a empréstimos de cerca de três mil famílias, ou seja, uma minoria face aos 6,4 mil milhões de euros abrangidos. Quanto a resultados, o banco público anunciou esta sexta-feira lucros de 583 milhões de euros, mais 18,7% do que em 2020.O número de famílias, e o valor em dívida, em dificuldades foi avançado esta sexta-feira na sessão de apresentação de resultados de 2021, confirmando o que o presidente da instituição já tinha antecipado: que não esperava problemas de maior e que a CGD renegociaria com os devedores.Recorde-se que as moratórias, públicas e privadas, permitiram a suspensão do pagamento das prestações de famílias e empresas atingidas pela pandemia.No crédito à habitação, a CGD regista um "crescimento acima do setor e aumento da quota de mercado", ou seja, cerca de mais de 3,3 mil milhões de euros, passando de uma quota de 22,4% para 23,8%.A CGD anunciou entretanto que aumentou o salário mínimo para 1359 euros, recusando assim justificação para greves, afirmou o presidente do banco.