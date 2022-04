Câmara de Gaia financia compra de veículos 100% elétricos para uso das IPSS locais

A Câmara de Vila Nova de Gaia vai financiar a aquisição de viaturas 100% elétricas que fiquem ao serviço de Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do concelho, revela uma proposta que é votada na segunda-feira em reunião camarária.

No documento, que tem início com a explicação de que não é possível avançar com uma estimativa de investimento global, é descrito que cada instituição pode candidatar-se ao programa "IPSS + Verde" para aquisição de uma viatura.

Os carros devem ser 100% elétricos e a Câmara pagará 90% do encargo total.

Os valores podem ir até 22.500 euros no caso de viaturas ligeiras de mercadorias ou de passageiros ou até 27.000 euros para viaturas ligeiras de nove lugares.

Estão excluídos deste programa veículos com peso bruto superior a 3,5 toneladas e máquinas pesadas.

As IPSS podem candidatar-se "preferencialmente para substituição dos veículos existentes", lê-se na proposta que é votada pelo executivo na segunda-feira.

"Cria-se uma resposta que tem a virtualidade de ser financeiramente sustentável para as instituições, reduzindo enormemente os encargos com combustível e manutenção", acrescenta a proposta, na qual também é feita uma argumentação sobre a pertinência para o meio ambiente da opção por veículos elétricos e uma reflexão sobre os constrangimentos que a pandemia da covid-19 causaram a nível financeiro às IPSS.

Este programa surge depois de, em 2021, a autarquia ter financiado, junto das juntas de freguesia e no âmbito do programa "Juntas + Verdes", veículos 100% elétricos, numa iniciativa que tinha como principal objetivo assegurar apoio a estas autarquias locais na renovação das suas frotas automóveis.