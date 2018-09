Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Câmara de Grândola salva casa de Ricardo Salgado

Município da CDU diz que imóvel tem alvará de utilização.

Por António Sérgio Azenha | 08:54

A Câmara de Grândola, liderada pela CDU, salvou da demolição a casa de férias de Ricardo Salgado na praia do Pego, na Comporta.



Em resposta ao CM, a autarquia afirmou que "a moradia em causa é titulada por alvará de autorização de utilização válido".



Por esse motivo, o município contestou a ação administrativa interposta pelo Ministério Público em que é pedida, entre outros atos, a demolição da moradia de férias do ex-líder do BES e do Grupo Espírito Santo.



Por agora, a autarquia está a "aguardar decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja, sem a qual não há qualquer dever de demolição".



A edificação da casa é investigada pela Polícia Judiciária e já há seis arguidos.