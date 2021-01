Câmara de Lisboa equaciona voltar a não cobrar estacionamento durante o confinamento

16 de março e 11 de maio, as zonas de estacionamento de duração limitada eram gratuitas, ficando suspensa a fiscalização por parte dos agentes da EMEL.





A autarquia de Lisboa está a equacionar voltar a não cobrar estacionamento neste segundo confinamento, repetindo a mesma fórmula de março, adianta o "Expresso".A decisão, adianta o jornal, será tomada nas próximas horas. A Câmara Municipal esteve reunida para adaptar as medidas à nova realidade do confinamento.Quando país confinou em março deste ano, a autarquia anunciou que o estacionamento que é gerido pela EMEL passaria a ser gratuito enquanto a situação se mantivesse.Assim, entreUma medida que deverá ser repetida agora, com o início do novo confinamento.