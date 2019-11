Câmaras orçamentam 980 milhões de euros para litígios

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 03.11.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

As verbas orçamentadas nas contas de 2018 pelos 308 municípios portugueses para responder a litígios nos tribunais ou a créditos incobráveis somam, globalmente, 980,5 milhões de euros, revela o anuário financeiro das autarquias elaborado pela Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC).A Câmara de Lisboa, que responde pelo concelho mais populoso do País, lidera neste âmbito, com um valor que ultrapassa os 204,6 milhõ... < br />