Cancro mata economista Tavares Moreira

José Tavares Moreira, membro do conselho consultivo do Banco de Portugal e antigo governador, morreu esta segunda-feira aos 75 anos, vítima de cancro, revelou aoa família do economista, sem adiantar mais detalhes sobre a doença prolongada. O funeral realiza-se hoje às 11h, na Igreja da Misericórdia da Póvoa de Varzim.Os primeiros sinais de debilidade física surgiram no início do ano, razão pela qual Tavares Moreira decidiu a 9 de janeiro renunciar à presidência do BAI Europa, de capitais angolanos, esclareceu ainda a família de Tavares Moreira.Numa nota publicada esta terça-feira no site da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa destacou "a marca da competência e do rigor" em todos os cargos que o gestor exerceu. O Banco de Portugal também endereçou à família do antigo governador "o seu mais profundo pesar".?O economista foi dos primeiro banqueiros condenados pelo Banco de Portugal. Em 2002, o supervisor, sob o comando de Vítor Constâncio, inibiu-o de exercer funções na Banca durante sete anos, por prestação de informação falsa e ocultação de prejuízos. Na altura, Tavares Moreira liderava o Central Banco de Investimento, do Crédito Agrícola.Tavares Moreira, natural da Póvoa de Varzim, onde nasceu em outubro de 1944, era economista e trabalhou vários anos na Banca: primeiro, no Banco Pinto e Sotto Mayor, depois na CGD e, mais tarde, no banco de capitais angolanos BAI Europa. Passou pelos governos de Sá Carneiro (1980 e 1981) e de Cavaco Silva (1985), de onde saiu para o Banco de Portugal, entre 1986 e 1992. Voltou à política como deputado do PSD (2002-2005).