O Governo não tem gerido bem o caos vivido no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, acreditam cerca de dois terços dos inquiridos (68,3%) no barómetro da Intercampus para o CM/CMTV e ‘Jornal de Negócios’.



A crise na Portela e a polémica que envolveu o primeiro-ministro, António Costa, e o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, trouxeram de volta a discussão sobre a localização do futuro aeroporto de Lisboa, mas para uma fatia significativa (39%) dos inquiridos pela Intercampus, a escolha por uma das seis opções apresentadas na sondagem está longe de ser fácil.









