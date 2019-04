Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Carga fiscal agrava preço do gasóleo

Valor médio fixou-se em 1,361 euros, mais 6,5 cêntimos por litro do que há um ano.

Por Raquel Oliveira | 01:30

A carga fiscal sobre o gasóleo agravou-se nos primeiros três meses do ano com a subida do ISP em 1,5 cêntimos. O preço médio do gasóleo fixou-se, no primeiro trimestre, em 1,361 euros, mais 6,5 cêntimos do que no período homólogo de 2018. Trata-se de um aumento de 5%, de acordo com a Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas (APETRO).



O primeiro trimestre deste ano foi marcado por uma transferência de carga fiscal entre a gasolina e o gasóleo, com os impostos a subirem no gasóleo e a descerem na gasolina (1,7 cêntimos) que registou um preço médio nos três primeiros meses do ano de 1,435 euros. São menos 6,1 cêntimos do que em igual período de 2018. Já o valor do IVA desceu em função da própria queda dos preços de venda ao público, 1,4 cêntimos na gasolina e 0,02 cêntimos no gasóleo.



Os impostos continuam a ser o elemento com mais peso no preço final dos combustíveis em Portugal, atingindo 63,5% na gasolina e 54,4% no gasóleo, segundo o relatório do primeiro trimestre, divulgado ontem pela APETRO.



Face a Espanha, o preço de um litro de gasolina é mais caro 20 cêntimos em Portugal e 16,6 cêntimos no gasóleo, concluiu o mesmo relatório. Na Zona Euro, o preço da gasolina é superior em 4,4 cêntimos e em quatro cêntimos no gasóleo.



Tráfego está a crescer em todo o País

O tráfego nas autoestradas chegou ao final do ano a crescer em torno de 5%, de acordo com o relatório de tráfego do Instituto de Mobilidade. Na Grande Lisboa, a ligação entre Lisboa e Sintra (IC19) é a que regista o maior volume de tráfego - acima de 100 mil veículos/dia - enquanto que a norte é a Circular Regional Interior do Porto (CRIP), com tráfegos médios diários superior a 90 mil carros. Nas duas travessias sobre o Tejo, o destaque vai para a ponte Vasco da Gama que ganhou três mil carros por dia em 2018.