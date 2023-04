A carga fiscal bateu o recorde o ano passado ao atingir 36,4% do Produto Interno Bruto (PIB). As receitas arrecadadas atingiram 87,1 mil milhões de euros, o que correspondeu a 36,4% do PIB, de acordo com informação divulgada esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). A carga fiscal aumentou o ano passado 14,9% em termos nominais, ainda de acordo com o INE.









