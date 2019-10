Carga fiscal e falta de promoção de produtos portugueses dificultam negócios com China

O presidente da Associação de Jovens Empresários Portugal-China (AJEPC) disse esta quarta-feira à Lusa que a elevada carga fiscal e a falta de promoção de produtos portugueses estão a travar o potencial económico das relações sino-lusófonas."Continuamos a ver uma enorme carga fiscal na entrada de produtos portugueses na China, apesar de existir um acordo que permite a redução de impostos" entre Macau e o interior daquele país, duas regiões aduaneiras autónomas, em vigor desde 2004, explicou Alberto Carvalho Neto.Na véspera da Feira Internacional de Macau (MIF) e da Exposição de Produtos e Serviços dos Países de Língua Portuguesa (PLPEX), que promovem até sábado os países lusófonos, o responsável sustentou que Portugal deveria apostar mais na promoção dos produtos portugueses no interior da China."Deveria existir uma estratégia global que envolvesse o Ministério dos Negócios Estrangeiros, a AICEP [Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal] e as associações", possibilitando que "a imagem da 'marca' Portugal" identificasse as representações portuguesas "e não o símbolo de cada uma das empresas", defendeu.Ainda assim, o empresário classificou de "muito positivo" o acompanhamento pelo corpo diplomático português e elementos da AICEP, no interior da China (Pequim, Xangai e Shenzen), a uma iniciativa de 'networking', "Business Rail", que termina este sábado.Os participantes desta viagem de negócios, sobre carris, que começou em 09 de outubro e liga Europa à China, juntam-se agora à delegação promovida pela associação na MIF e na PLPEX em Macau que "supera os 200 empresários", indicou Alberto Carvalho Neto."O que temos assistido nestes dois eventos é a um aumento crescente da participação", que se tem traduzido num aumento do próprio espaço promovido pela AJEPC: "começou nos 100 metros quadrados e já ocupa os dois mil metros quadrados", precisou.Responsável pela organização do "V Fórum de Jovens Empresários entre a China e os Países de Língua Portuguesa", a AJEPC continua apostada "numa política agressiva na abordagem do mercado nestes três dias" dos eventos, garantiu o seu presidente."Convidámos empresários chineses. De resto, seria bom ver uma maior dinâmica empresarial nestes eventos, com uma presença maior de empresários chineses", sustentou, de forma "a dar mais força ao potencial de Macau enquanto plataforma" para as relações comerciais e económicas sino-lusófonas."Através de Macau tem-se conseguido ter acesso a um 'networking' que não seria possível de outra forma, ao mais alto nível, mas há espaço para melhorar", afirmou.A MIF e a PLPEX realizam-se de 17 a 19 de outubro, organizadas pelo Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau, com o apoio de entidades económicas e comerciais do antigo território administrado por Portugal, do interior da China e de Hong Kong.Cabo Verde é o país parceiro do evento conjunto, cuja delegação será liderada pelo ministro da Indústria, Comércio e Energia de Cabo Verde, Alexandre Dias Monteiro.A 24.ª MIF e a PLPEX deste ano vão custar no total cerca de 41,9 milhões de patacas (cerca de 4,71 milhões de euros) e ocupar uma área de aproximadamente 24 mil metros quadrados, com 1.500 stands e pavilhões temáticos.