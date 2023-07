A carga fiscal sobre a gasolina já voltou a estar acima de 50%, mesmo mantendo-se a redução do ISP, como mostra o balanço do segundo trimestre divulgado pela Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas (Apetro). Ou seja, mais de metade do preço de um litro de gasolina vai para os cofres do Estado, pela primeira vez em mais de um ano.









