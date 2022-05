A descida da carga fiscal sobre os combustíveis não consegue travar a pressão das cotações internacionais que, com o frete, já ultrapassou o peso dos impostos. O preço de venda da gasolina simples atingiu ontem 2,090 euros e o do gasóleo 1,875 euros, de acordo com o primeiro relatório semanal da Supervisão dos Preços de Venda ao Público.









