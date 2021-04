Carlos Moedas diz nunca ter discutido problemas do BES e GES com a 'troika'

O antigo secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, Carlos Moedas, disse esta terça-feira no parlamento que nunca discutiu problemas do GES e BES com a 'troika', que eram tratados com outros membros do Governo.

"Eu não tinha tempo físico para estar em reuniões, nem a 'troika' tinha tempo para isso, para estar a falar comigo sobre problemas que estavam a falar com outros e que não dependiam daquilo que era a minha função", disse Carlos Moedas na Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução.

Em resposta ao deputado Duarte Alves (PCP), o atual candidato autárquico à Câmara Municipal de Lisboa pelo PSD e CDS-PP reiterou que "esse ponto de discussão nunca existiu" nas reuniões que manteve com a 'troika'.