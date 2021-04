Carrinhas comerciais perdem isenção de imposto

Os veículos comerciais que, pelas suas características, beneficiam até agora de uma isenção de Imposto Sobre Veículos (ISV) vão perdê-la a partir do dia 1 de julho deste ano, de acordo com uma lei publicada esta semana em Diário da República. Em causa estão os automóveis ligeiros de mercadorias, de caixa aberta, sem caixa ou de caixa fechada que não apresentem cabina integrada na carroçaria, com peso bruto de 3.500 kg e sem tração às quatro rodas que, de acordo com o Código do ISV, se encontram excluídos da incidência do imposto. Pelas contas da Associação do Comércio Automóvel de Portugal (ACAP), os veículos em causa representam atualmente uma parcela de 11% das vendas de carrinhas comerciais.



